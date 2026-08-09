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जेएसएलपीएस कर्मियों का वेतन बढ़ा, मंत्री के प्रति आभार जताया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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झारखंड स्टेट लाइवलीहूड प्रमोशन सोसायटी के संविदा कर्मियों के लिए वेतन संशोधन का आदेश जारी किया गया है। यह संशोधित वेतन 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। वेतन की गणना मानव संसाधन एवं वित्त इकाई द्वारा की जाएगी।

जेएसएलपीएस कर्मियों का वेतन बढ़ा, मंत्री के प्रति आभार जताया

डुमरी, प्रतिनिधि। झारखंड स्टेट लाइवलीहूड प्रमोशन सोसायटी (जेएसएलपीएस) के पूर्णकालिक संविदा कर्मियों के लिए मॉडल एचआर मैन्युअल लागू करते हुए वेतन संशोधन का आदेश जारी किया गया है।

वेपन संशोधन की खुशियाँ

वेतन वृद्धि के फैसले से उत्साहित एल-2 से एल-8 स्तर के कर्मियों ने शनिवार को रांची स्थित ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और आभार जताया। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 7 अगस्त को जारी आदेश के अनुसार संशोधित वेतन व्यवस्था 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगी।

वेतन निर्धारण प्रक्रिया

यह निर्णय जेएसएलपीएस की 11 फरवरी 2026 को हुई 7वीं शासी निकाय की बैठक में लिए गए प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। पात्र पूर्णकालिक संविदा (एफटीई) कर्मियों के वेतन निर्धारण के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि 1 फरवरी 2026 से संशोधित वेतन के भुगतान की तिथि तक की अंतर राशि कर्मियों को एरियर के रूप में दी जाएगी।

जानकारी का वितरण

प्रत्येक कर्मी के संशोधित वेतन की गणना वर्तमान वेतन, वेतन स्तर और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मानव संसाधन एवं वित्त इकाई द्वारा की जाएगी। संशोधित वेतन की जानकारी कर्मियों को अलग-अलग पत्र के माध्यम से दी जाएगी। विभाग ने बताया कि एचआर नीतियों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के मॉडल एचआर मैन्युअल को राज्य के प्रावधानों के अनुरूप लागू किया गया है। मंत्री से मिलने वालों में जेएसएलपीएस की डीएम स्मिता रश्मि एक्का, डीएम-एसएमआईबी, डीएम-ईपी राकेश कुमार, डीएम-स्किल्स आदित्य शर्मा, डीएम-एफआई सत्येंद्र कुमार, सीसी गीता कुमारी, बैजंती कुमारी, हेमंती महतो, सरिता मुर्मू, विवेक कुमार सहित अन्य कर्मी शामिल थे।

फोटो 08 जीआरडी 73 मंत्री का स्वागत करते लोग।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झारखंड स्टेट लाइवलीहूड प्रमोशन सोसायटी के कर्मियों के लिए वेतन संशोधन कब से प्रभावी होगा?
संशोधित वेतन व्यवस्था 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगी।
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