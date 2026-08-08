कटिहार : छह माह से मदरसा के शिक्षको कर्मियों का वेतन बंद लाचार आदेशपाल का हुई मौत।
मनिहारी (कटिहार) से मदन सिंह की रिपोर्ट छह माह से मदरसा के शिक्षको
मनिहारी (कटिहार) से मदन सिंह की रिपोर्ट छह माह से मदरसा के शिक्षको तथा कर्मियो को वेतन नही मिलने से सभी का माली हालत खराब हो गया है । इसी बीच मदरसा फैजुल गोराबा बैजनाथपुर दियारा मदरसा नंबर 654 मे कार्यरत आदेशपाल का इलाज के अभाव मे मौत हो गई है । मदरसा के हेड मोलवी मो जिआऊल ने बताया कि छह माह से मदरसा के शिक्षको को वेतन नही मिला है । इसी बीच आदेशपाल यूसुफ हसन अचानक बीमार हो गया था । कटिहार मे उसका इलाज हुआ था। परंतु चिकित्सको ने बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर किया था ।
रूपये के अभाव मे यूसुफ बाहर इलाज नही करा सका जिसके कारण उनकी मौत हो गई है । आदेशपाल यूसुफ बैजनाथपुर दियारा के रहने वाले थे । वर्तमान मे लालबाग के पास घर बना कर रह रहे थे । हेड मोलवी ने यह भी बताया कि छह माह से वेतन नही मिलने के कारण मदरसा मे कार्यरत सभी शिक्षको का माली हालत बेहद खराब होते जा रहा है । उन्होने जल्द से जल्द वेतन भुगतान करने का मांग जिलाधिकारी से किया है । ताकि परिवार का भरण पोषण कर सकें ।
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