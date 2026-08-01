सखी वार्ता: छात्राओं को बाल विवाह, महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिले के दो स्कूलों में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम अ अ अ
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। महिला एवं बाल विकास निगम रोहतास द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत रोहतास प्रखंड स्थित सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) व प्लस टू प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय उचैला में छात्राओं के लिए सखी वार्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बाल विवाह, लैंगिक हिंसा, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा महिलाओं एवं किशोरियों को सरकार द्वारा संचालित सहायता एवं संरक्षण सेवाओं की जानकारी देना था।
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