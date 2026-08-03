सजौर में दो वारंटी सहित तीन गिरफ्तार
सजौर पुलिस ने शाहकुंड के रजनपुर गांव से दो वारंटियों प्रकाश चंद्र देव और अनिरुद्ध साह को गिरफ्तार किया। इसके अलावा, मंझलाचक से मुकुंद कुमार को भी संदिग्ध हालात में पकड़ा गया। थानाध्यक्ष राजेश रंजन ने गिरफ्तारी की पुष्टि की।
शाहकुंड। सजौर पुलिस ने दो वारंटी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष राजेश रंजन ने कहा कि रजनपुर गांव से वारंटी प्रकाश चंद्र देव और अनिरुद्ध साह के अलावा मंझलाचक से अकबरनगर के मकंदपुर निवासी मुकुंद कुमार को संदिग्ध स्थिति में गिरफ्तार किया गया है।
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