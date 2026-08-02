संत जेवियर्स कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा के साथ नामांकन जारी

सिमडेगा, प्रतिनिधि। धवईपानी स्थित संत जेवियर्स कॉलेज में छात्र व छात्राओं के लिए अलग-अलग हॉस्टल की सुविधा के साथ स्नातक एवं स्नातकोतर में नामांकन जारी है। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. फादर रोशन बा ने बताया कि हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, समय पर भोजन, अनुशासित दिनचर्या और शैक्षणिक मार्गदर्शन की सुविधा मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के उन छात्रों को विशेष लाभ होगा, जिन्हें प्रतिदिन लंबी दूरी तय कर कॉलेज आना पड़ता है। डॉ. फादर रोशन बा: ने कहा कि संत जेवियर्स कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित हॉस्टल, परिवहन सुविधा और अनुशासित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।

ताकि छात्र-छात्राएं अपने भविष्य को बेहतर दिशा दे सकें। कॉलेज प्रबंधन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नई एजुकेशन पॉलिशी के तहत पढ़ाई के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। कॉलेज प्रशासन ने इच्छुक छात्र-छात्राओं से समय रहते नामांकन कराने की अपील की है। नामांकन के लिए कॉलेज कार्यालय अथवा हेल्पलाइन नंबर 7979769389 पर संपर्क किया जा सकता है। बताया कि स्नातक स्तर पर बीएससी संकाय में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जियोलॉजी, जूलॉजी एवं बॉटनी विषय, बीए में अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं राजनीति विज्ञान तथा बीकॉम में अकाउंट्स प्रतिष्ठा विषय में नामांकन लिया जा रहा है। वहीं स्नातकोत्तर स्तर पर एमए के अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं राजनीति विज्ञान तथा एमकॉम के अकाउंट्स में भी नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।-