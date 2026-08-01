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जुलाई में बीएसएल ने जुटाए 2437 करोड़ रुपये, सेल में दूसरे स्थान पर रहा बोकारो

By Hindustan | Bureau
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जुलाई में बीएसएल ने जुटाए 2437 करोड़ रुपये, सेल में दूसरे स्थान पर रहा बोकारो

बोकारो वरीय संवाददाता। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने कार्य प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को गति देने और कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से पात्र अनाधिशासी कर्मचारी जो सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गनाईजेशन(सीएमओ )में कार्यरत है उन्हें लैपटॉप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

लैपटॉप उपलब्ध कराने की प्रक्रिया

इस संबंध में केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता स्थित मानव संसाधन विभाग ने शनिवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी। जारी निर्देश के अनुसार सेल के केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) और एलएंडआई इकाई के ऐसे अनाधिशासी कर्मचारी, जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक या उससे अधिक है तथा जिनके कार्यों में नियमित रूप से आईटी सिस्टम, एसएपी, एमआईएस और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग शामिल है, उन्हें आवश्यकता के आधार पर लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत कामगार ही नहीं बल्कि सेल के सभी प्लांटों में कार्यरत कामगारों को लाभ होगा।

लैपटॉप प्राप्त करने की शर्तें

हालांकि केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर लैपटॉप का अधिकार नहीं मिलेगा। आवंटन कर्मचारियों की वास्तविक कार्य आवश्यकता, जिम्मेदारियों और डिजिटल कार्यों में संलग्नता के मूल्यांकन के बाद ही किया जाएगा। साथ ही जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अगले दो वर्षों के भीतर होने वाली है, उन्हें सामान्यतः नया सिस्टम उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। लैपटॉप प्राप्त करने के इच्छुक कर्मचारियों को एचआरएमएस के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन में कार्य की प्रकृति और लैपटॉप की आवश्यकता का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट सहित अन्य स्टील प्लांटों में कार्यरत कामगारों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर विचार भी किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लैपटॉप किस कर्मचारियों को दिए जाएंगे?
लैपटॉप उन अनाधिशासी कर्मचारियों को दिए जाएंगे जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक या उससे अधिक है और जो आईटी सिस्टम, एसएपी, एमआईएस का उपयोग करते हैं।
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