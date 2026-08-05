खेल : जल्द ही श्रीलंका जा सकते हैं साई सुदर्शन

जल्द ही श्रीलंका जा सकते हैं साई सुदर्शन 383 रन सात टेस्ट में

जल्द ही श्रीलंका जा सकते हैं साई सुदर्शन 383 रन सात टेस्ट में 39 की औसत से बनाए, तीन पचासे शामिल

अभ्यास मैच में अनुपस्थिति 07 अगस्त से तीन दिवसीय अभ्यास मैच में नहीं खेल पाएंगे साई

मुंबई, एजेंसी। भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन इस सप्ताह के आखिर तक कोलंबो में भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएंगे। मंगलवार कोलंबो पहुंची टीम में वह शामिल नहीं थे।

पहले टेस्ट की तैयारी पहले टेस्ट में उपलब्ध : एक रिपोर्ट के अनुसार साई सुदर्शन, वह शुक्रवार (7 अगस्त) से शुरू होने वाले तीन दिवसीय अभ्यास मैच में नहीं खेल पाएंगे। माना जा रहा है कि वह 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से काफी पहले टीम के साथ जुड़ जाएंगे। सुदर्शन के पैर के अंगूठे में हल्की चोट है।

हालांकि, उन्होंने बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (सीओई) में बल्लेबाजी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि उन्हें सीओई के मेडिकल स्टाफ से श्रीलंका में टीम के साथ जुड़ने की मंजूरी मिल जाएगी। सफेद क्रिकेट के शानदार बल्लेबाज तमिलनाडु के सुदर्शन को शुभमन गिल की टेस्ट टीम का अहम सदस्य भी माना जाता है, खासकर नंबर 3 पर।

नेट गेंदबाजों की तैयारी चार नेट गेंदबाज कराएंगे अभ्यास

इस बीच, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुष्टि की है कि श्रीलंका में भारतीय टीम के साथ चार नेट गेंदबाज भी गए हैं। एक बयान में बीसीसीआई ने कहा, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, तनुष कोटियान और विपरज निगम नेट गेंदबाजों के तौर पर भारतीय टीम के साथ जुड़े हैं ताकि श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी में टीम की मदद कर सकें।

वहीं, श्रीलंका पहुंचने के एक दिन बाद बुधवार को भारतीय टीम ने एनसीसी ग्राउंड पर अपना पहला अभ्यास सत्र किया। कोलंबो में 9 अगस्त को तीन दिवसीय वार्म-अप मैच खत्म होने के बाद, टीम पहले टेस्ट के लिए गॉल जाएगी। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा。