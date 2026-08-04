सीबीएसई नार्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में काशीपुर साई के मुक्केबाज छाये
काशीपुर। सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में साई के मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नौ पदक अपने नाम किए। एक खिलाड़ी ने बेस्ट बॉक्सर की ट्रॉफी भी जीती। कोच सिकंदर पटेल ने बताया कि सभी खिलाड़ी अब हरियाणा में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेंगे।
काशीपुर। सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में साई के मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नौ पदक अपने नाम किए। साथ ही एक खिलाड़ी ने बेस्ट बॉक्सर की ट्रॉफी भी जीती। देहरादून में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) समेत विभिन्न क्षेत्रों के मुक्केबाजों ने प्रतिभाग किया।
अंडर-14 वर्ग का प्रदर्शन
साई के बॉक्सिंग कोच सिकंदर पटेल ने बताया कि अंडर-14 वर्ग में 42 किग्रा भार वर्ग में आरुष रावत ने कांस्य, 44 किग्रा में आयुष कुंदू ने कांस्य और 48 किग्रा में गौरव गड़िया ने स्वर्ण पदक जीता। अंडर-17 वर्ग में 44 किग्रा भार वर्ग में अविरल गुप्ता ने कांस्य, 50 किग्रा में विशाल चंद ने रजत, 52 किग्रा में दक्ष जोशी ने स्वर्ण, 54 किग्रा में आरव भट्ट ने कांस्य और 66 किग्रा में ध्रुव बिष्ट ने स्वर्ण पदक हासिल किया।
बेस्ट बॉक्सिंग पुरस्कार
वहीं 70 किग्रा भार वर्ग में अस्तित्व थापा ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ ‘बेस्ट बॉक्सर’ का पुरस्कार भी अपने नाम किया। कोच सिकंदर पटेल ने बताया कि प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले मुक्केबाज अब हरियाणा में आयोजित होने वाली सीबीएसई नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेंगे। सभी खिलाड़ी कोच मुकेश बेलवाल, सिकंदर पटेल और वरुण शर्मा से साई में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस उपलब्धि पर केंद्र प्रभारी सुरेंद्र भंडारी, कोच ओमप्रकाश सिंह, पवन शर्मा सहित अन्य लोगों ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
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