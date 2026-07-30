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हर्ष फायरिंग के आरोपित हॉस्टल के गार्ड की जमानत अर्जी खारिज

By Arun Kumar Jha
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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साहेबगंज के शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में घायल हुए तीन लोगों के मामले में हॉस्टल के गार्ड रामकिशोर मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अभियोजक ने विरोध किया। इससे पहले हॉस्टल संचालक रमेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत भी खारिज हो चुकी है।

हर्ष फायरिंग के आरोपित हॉस्टल के गार्ड की जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरपुर, हिप्र। साहेबगंज में शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में तीन लोगों के घायल होने के मामले के आरोपित हॉस्टल के गार्ड रामकिशोर मिश्रा की नियमित जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी गई। इस अर्जी पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-दस शैलेद्र कुमार-एक के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उसकी ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार चौधरी ने बहस की। वहीं, अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने गार्ड की जमानत अर्जी खारिज कर दी।इससे पहले हॉस्टल संचालक रमेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 के कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

मालूम हो कि साहेबगंज थाना क्षेत्र के परसौनी जहांगीर गांव में 29 जून की रात शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में गोली लगने से तीन लोग घायल हो गए थे। घायल परसौनी जहांगीर गांव के टेंट हाउस के मजदूर बिच्चू पासवान उर्फ अनिल पासवान के बयान पर साहेबगंज थाना में 30 जून को अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की जांच के क्रम में मिठनपुरा स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल के निजी गार्ड कथैया के रामकिशोर पर राइफल से हर्ष फायरिंग करने का आरोप लगा। इस राइफल का लाइसेंस रमेंद्र सिंह के नाम पर था। रमेंद्र पर आरोप है कि हर्ष फायरिंग के लिए वे गार्ड को उकसा रहे थे। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर राइफल व तीन कारतूस जब्त किया था।

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