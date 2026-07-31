Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सहरसा-मानसी डबल लाइन का अगले माह निकलेगा टेंडर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
Follow us on Google News
share

सहरसा, निज प्रतिनिधि। सहरसा-मानसी रेल दोहरीकरण कार्य का अगस्त माह में टेंडर निकलेगा। सीएओ उत्तर शैलेन्द्र प्रसाद ने बताया कि सहरसा में रेल परियोजनाओं का निरीक्षण कर स्थिति में तेजी लाने की कोशिश की जाएगी। दोहरीकरण कार्य में तीन से चार साल लगेंगे और यार्ड रिमॉडलिंग में तेजी आनी चाहिए।

सहरसा-मानसी डबल लाइन का अगले माह निकलेगा टेंडर

सहरसा, निज प्रतिनिधि। सहरसा-मानसी रेल दोहरीकरण कार्य का अगस्त माह में टेंडर निकलेगा। टेंडर से संबंधित सारी प्रक्रिया पूरा करते शीघ्र दोहरीकरण कार्य शुरू किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(सीएओ) उत्तर शैलेन्द्र प्रसाद ने ये बातें पत्रकारों से कहीं।

रेल परियोजनाओं का निरीक्षण

वे गुरुवार को मानसी से सहरसा तक प्रस्तावित रेल दोहरीकरण कार्य के लिए स्थलीय निरीक्षण करते सहरसा स्टेशन पहुंचे थे। सीएओ ने कहा कि सहरसा सहित कोसी क्षेत्र में चल रही रेल परियोजनाओं का निरीक्षण करते उसमें गति लाने के लिए आए हैं। सहरसा स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य सहित अन्य निर्माण में अब तेजी देखने को मिलेगी। रेललाइनों के बिछने के बाद यहां के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। बिहार और देश के विभिन्न हिस्सों से आवागमन संपर्क सुलभ होगा। उन्होंने कहा कि सहरसा-मानसी रेलखंड के दोहरीकरण कार्य में तीन से चार साल लग जाएंगे। लेकिन, निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चले उसे प्राथमिकता दिया जाएगा।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता

सीएओ ने सहरसा स्टेशन के चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्य को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण दौरान उनके साथ डिप्टी चीफ इंजीनियर निर्माण मंटू कुमार, एईएन सुनील कुमार, एईएन ओपनलाइन डी. के. विभूति, आईओडब्ल्यू मनोज कुमार साह, आईओडब्ल्यू निर्माण प्रमोद कुमार, स्टेशन अधीक्षक जीवन प्रकाश, यातायात निरीक्षक सुभाषचन्द्र झा सहित अन्य थे।

नए रेललाइन की स्थिति

सुपौल-अररिया नई लाइन का काम युद्धस्तर पर चल रहा: सीएओ ने कहा कि सुपौल-अररिया नई रेललाइन का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। इस रेलखंड का जायजा लेते इसमें और तेजी लाई जाएगी। बता दें कि सुपौल से त्रिवेणीगंज तक आमान परिवर्तन कार्य पूरा होने के बाद पैसेंजर ट्रेन चल रही है। त्रिवेणीगंज से आगे युद्धस्तर पर आमान परिवर्तन कार्य चल रहा है। सहरसा-लहेरियासराय नई लाइन को अब तक स्वीकृति नहीं: सहरसा-लहेरियासराय नई रेललाइन को स्वीकृति नहीं मिली है। सीएओ ने यह जानकारी देते कहा कि जैसे स्वीकृति मिल जाएगी नई रेललाइन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सहरसा स्टेशन के कारु खिरहरी बाईपास लाइन की स्वीकृति मिली या नहीं इस संबंध में जानकारी ली जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharsa Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।