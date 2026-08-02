विवि में नए पंजीकरण 11 तक, आवेदन संशोधन का भी मौका
विश्वविद्यालय में नए पंजीकरण 11 अगस्त तक, आवेदन संशोधन का भी मौकाविश्वविद्यालय में नए पंजीकरण 11 अगस्त तक, आवेदन संशोधन का भी मौकाविश्वविद्यालय में नए
सहारनपुर। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नए ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि जारी कर दी है। अभ्यर्थी एक अगस्त से 11 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसी अवधि में पहले से पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र में संशोधन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। प्रवेश समन्वयक प्रो. संजय कुमार ने बताया कि एमएड, एलएलएम, बीपीईएस, बीएससी (पीएचईएस), एमपीएड, बीपीएड और मास्टर ऑफ लॉ को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थी करेक्शन विंडो के माध्यम से अपने आवेदन में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी एक अगस्त से शुरू कर दी गई है।
उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण पूरा करने और आवेदन पत्र में जरूरी संशोधन समय रहते करने की अपील की है।
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