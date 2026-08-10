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निशानेबाजों ने जीते 22 पदक, प्री-नेशनल के लिए भी किया क्वालीफाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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देहरादून की आरआईएसएस शूटिंग रेंज में आयोजित 24वीं उत्तराखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में सहारनपुर के निशानेबाजों ने 22 पदक जीते। कई प्रतिभागियों ने प्री-नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। मुख्य अतिथि उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या रहीं। राव तल्हा फरहत ने चार स्वर्ण और दो रजत पदक जीते।

निशानेबाजों ने जीते 22 पदक, प्री-नेशनल के लिए भी किया क्वालीफाई

देहरादून की आरआईएसएस शूटिंग रेंज में हुई 24वीं उत्तराखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में सहारनपुर के निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 पदक जीते। बेहतर प्रदर्शन के दम पर कई निशानेबाजों ने दो से आठ सितंबर तक जयपुर में होने वाली प्री-नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या रहीं। शुरुआत प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा को श्रद्धांजलि देकर हुई। रेंज की स्थापना में जसपाल राणा का प्रयास रहा था। सहारनपुर के राव तल्हा फरहत ने ट्रैप व डबल ट्रैप में चार स्वर्ण और दो रजत पदक जीते। अफजल अहमद ने एक स्वर्ण, दो रजत और अमीर ने दो स्वर्ण, एक कांस्य हासिल किया।

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मो. उमर ने रजत व कांस्य, राव ईसा, राव अली और मरियम खान ने स्वर्ण जीता। राव आजम ने दो स्वर्ण, राव साहिल ने स्वर्ण व कांस्य और फैसल ने रजत पदक जीता। कई अन्य निशानेबाज भी प्री-नेशनल के लिए चयनित हुए।

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