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बड़े डीजे पर पुलिस की सख्ती, खुलवाए गए ऊंचे साउंड सिस्टम

By Parnav Aggarwal
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सहारनपुर पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उच्च डीजे साउंड सिस्टम पर सख्ती दिखाई है। डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देश पर, पुलिस ने मानकों के अनुसार डीजे को नियंत्रित करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। श्रद्धालुओं से सुरक्षित यात्रा के लिए नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है।

बड़े डीजे पर पुलिस की सख्ती, खुलवाए गए ऊंचे साउंड सिस्टम

सहारनपुर। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहारनपुर पुलिस ने बड़े और निर्धारित मानकों से अधिक ऊंचाई वाले डीजे पर सख्ती शुरू कर दी है।

डीजे पर सख्ती

डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देश पर कांवड़ मार्ग पर विशेष अभियान चलाकर बड़े डीजे खुलवाए गए और उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बड़े डीजे न केवल यातायात में बाधा बनते हैं, बल्कि हादसों की आशंका भी बढ़ाते हैं। इसलिए पूरे कांवड़ रूट पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों शिवभक्त सहारनपुर होकर उत्तराखंड की ओर जा रहे हैं। ऐसे में कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इसी को देखते हुए सहारनपुर पुलिस ने बड़े डीजे और निर्धारित मानकों से अधिक ऊंचाई वाले साउंड सिस्टम के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।

चेकिंग अभियान

डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मानकों के विपरीत पाए गए बड़े डीजे को मौके पर ही खुलवाया गया। कई कांवड़ियों ने पुलिस के निर्देश पर डीजे का आकार कम कराया, जिसके बाद उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बड़े डीजे के कारण सड़क पर जगह कम हो जाती है, जिससे यातायात प्रभावित होता है। इसके अलावा बिजली के तारों, पुलों और अन्य संरचनाओं से टकराने का खतरा भी बना रहता है। भीड़भाड़ के दौरान ऐसे डीजे दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। कांवड़ मार्ग पर लगातार गश्त कर रही पुलिस टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन या डीजे को बिना जांच आगे न जाने दिया जाए। श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि वे निर्धारित मानकों का पालन करें, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारु बनी रहे। पुलिस का कहना है कि यह अभियान पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार जारी रहेगा और सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं किया जाएगा।

श्रद्धालुओं के लिए अपील

-कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्धारित मानकों से बड़े या ऊंचे डीजे यातायात और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे सभी डीजे को मानकों के अनुरूप कराया जा रहा है। हमारा उद्देश्य कार्रवाई करना नहीं, बल्कि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखना है। सभी कांवड़ियों से अपील है कि प्रशासन द्वारा तय दिशा-निर्देशों का पालन करें।"

अभिषेक सिंह, डीआईजी, सहारनपुर परिक्षेत्र

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस द्वारा कौन सी सख्ती दिखाई जा रही है?
सहारनपुर पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान बड़े और निर्धारित मानकों से अधिक ऊंचाई वाले डीजे पर सख्ती शुरू कर दी है।
Parnav Aggarwal

लेखक के बारे में

Parnav Aggarwal

प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।

परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।

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प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।

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प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।

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प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।

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