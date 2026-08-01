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Saharanpur News: चरस के साथ दो शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: सहारनपुर, संवाददाता। थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस ने गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर दो शातिर नशा तस्करों को 480 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस

Saharanpur News: चरस के साथ दो शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार

Saharanpur News: सहारनपुर। थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस ने गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर दो शातिर नशा तस्करों को 480 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान आहद पुत्र शहनवाज उर्फ सिकंदर निवासी ढोली खाल और दानिश पुत्र फिरोज कुरैशी निवासी मौहल्ला कस्साबान थाना बेहट को ग्राम भाऊपुर के निकट निर्माणधीन बायपास से गिरफ्तार कर लिया। आहद के पास से 240 ग्राम और दानिश के कब्जे से 240 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त दानिश के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में सात मुकदमे दर्ज है।

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