गोकशी का वांछित आरोपी पैर में गोली लगने से घायल
न नजर आए। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके मुकाबले गुरुवार को न्यूनतम तापमान 2
सहारनपुर। कोतवाली देहात पुलिस ने गुरुवार देर रात मुबारकपुर रेलवे अंडरपास के पास मुठभेड़ के बाद गोकशी के मुकदमों में वांछित अलीशान पुत्र कुर्बान निवासी शेखपुरा कदीम को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक, उपनिरीक्षक विजय कुमार और अनुज कुमार पुलिस टीम के साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अलीशान को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह अंडरपास की ओर भागने लगा। कच्चे रास्ते पर बाइक फिसलने के बाद वह ईख के खेत में घुस गया और पुलिस पर फायरिंग कर दी।
जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने पर उसे पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से तमंचा, दो कारतूस कारतूस और बाइक बरामद हुई। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर गोकशी, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें