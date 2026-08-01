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गोकशी का वांछित आरोपी पैर में गोली लगने से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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न नजर आए। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके मुकाबले गुरुवार को न्यूनतम तापमान 2

गोकशी का वांछित आरोपी पैर में गोली लगने से घायल

सहारनपुर। कोतवाली देहात पुलिस ने गुरुवार देर रात मुबारकपुर रेलवे अंडरपास के पास मुठभेड़ के बाद गोकशी के मुकदमों में वांछित अलीशान पुत्र कुर्बान निवासी शेखपुरा कदीम को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक, उपनिरीक्षक विजय कुमार और अनुज कुमार पुलिस टीम के साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अलीशान को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह अंडरपास की ओर भागने लगा। कच्चे रास्ते पर बाइक फिसलने के बाद वह ईख के खेत में घुस गया और पुलिस पर फायरिंग कर दी।

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जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने पर उसे पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से तमंचा, दो कारतूस कारतूस और बाइक बरामद हुई। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर गोकशी, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं।

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