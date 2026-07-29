Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिविरों में बढ़ाई गई सुविधाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

फोटो-10,10 ए सहारनपुर, संवाददाता। नगर निगम द्वारा अंबाला रोड पर स्थापित कांवड़ यात्रा व्यवस्था कैंप

शिविरों में बढ़ाई गई सुविधाएं

सहारनपुर। नगर निगम द्वारा अंबाला रोड पर स्थापित कांवड़ यात्रा व्यवस्था कैंप का बुधवार को महापौर डॉ. अजय कुमार, नगरायुक्त शिपू गिरि, शिव कांवड़ संघ के अध्यक्ष संजय फुटेला, उपसभापति मयंक गर्ग व अन्य पार्षदों ने भगवान शिव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित और रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर निगम द्वारा प्रकाशित और डॉ. वीरेंद्र आजम द्वारा संपादित ‘कांवड़ यात्रा-2026 व्यवस्था विवरण पत्रिका’ का लोकार्पण भी किया गया। महापौर ने मोबाइल से स्कैन कर विवरण पत्रिका का क्यूआर कोड भी जारी किया। महापौर डॉ. अजय कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए नगर निगम ने गत वर्षों की अपेक्षा इस बार और बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। उन्होंने कहा कि शिव लोकमंगल और हमारी सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। नगरायुक्त शिपू गिरि ने कहा कि कांवड़ यात्रा राष्ट्रीय महत्व का लोक उत्सव है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर पांच राज्यों के लाखों कांवड़िए सहारनपुर से होकर गुजरते हैं। उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम का नैतिक दायित्व है।

ये भी पढ़ें:सावन कांवड़ यात्रा : 12 फीट से ऊंचा नहीं होगा डीजे; क्यूआर कोड से पता चलेगा रूट

स्वच्छता रैली निकाली

कूड़ा प्रबंधन को स्वच्छता रैली निकाली

सहारनपुर। नगर निगम के कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता रैली भी निकाली गई। महापौर डॉ. अजय कुमार और नगरायुक्त शिपू गिरि ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में मेजर राजेश यादव और कैप्टन मनीष जायसवाल के नेतृत्व में 83 बटालियन एनसीसी कैडेट्स, आईटीसी सुनहरा कल उमंग, फोर्स व स्पेस के वालंटियर, निगम के सफाई मित्र, गैराज कर्मचारी, उद्यान व गोशाला सेवक तथा निगम के वाहन शामिल रहे। रैली अग्रसेन चौक पहुंचकर संपन्न हुई। इसके अलावा कई जगहों पर कांवड़ शिविर लगने शुरू हो गए। प्रशासन ने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी शिविर में मूलभूत सुविधाओं की कमी न रहे। पेयजल के लिए टैंकर, शीतल जल की व्यवस्था, अस्थायी शौचालय और स्नान की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कई स्थानों पर मोबाइल शौचालय भी लगाए गए हैं।

पुलिस की कड़ी नजर

डीजे, ऊंचाई और ध्वनि प्रदूषण पर पुलिस की कड़ी नजर

सहारनपुर। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे, ऊंचाई और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। यात्रा मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि निर्धारित मानकों का उल्लंघन न हो। पुलिस अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि डीजे और कांवड़ वाहनों की ऊंचाई निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही ध्वनि प्रदूषण के मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

स्वास्थ्य सेवाएं और आपात व्यवस्था

स्वास्थ्य सेवाएं और आपात व्यवस्था हाई अलर्ट पर

सहारनपुर। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्गों पर मेडिकल कैंप, एंबुलेंस और चिकित्सकों की विशेष टीमों को तैनात किया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रमुख शिविरों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर प्राथमिक उपचार केंद्र बनाए गए हैं। यहां डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगे। गंभीर मरीजों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है।

महिला कांवड़ियों की सुरक्षा

महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी तैनात

सहारनपुर। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाली महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस-प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्गों, शिविरों और प्रमुख पड़ावों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। महिला हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। ताकि किसी भी समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार महिला पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रही हैं और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। महिला श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सोशल मीडिया पर नजर

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर

सहारनपुर। कांवड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस-प्रशासन ने साइबर निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस की साइबर सेल विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रख रही है, ताकि किसी भी भ्रामक संदेश या आपत्तिजनक सामग्री पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि सत्यापन के किसी भी प्रकार की सूचना साझा न करें। अफवाह फैलाने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के लिए नगर निगम ने क्या व्यवस्था की है?
नगर निगम ने गत वर्षों की अपेक्षा इस बार और बेहतर व्यवस्थाएं की हैं।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Kanwar Yatra Saharanpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।