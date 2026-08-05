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यूपी अंडर-19 टीम के फाइनल ट्रायल में सहारनपुर की छह बेटियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के गर्ल्स हाई परफॉर्मेंस कैंप की छह खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश अंडर-19 टीम के फाइनल ट्रायल में सफलता पाई है। चयनित खिलाड़ियों में वंशिका सैनी, तनु धीमान, दिशा शर्मा, आस्था वर्मा और संध्या कश्यप शामिल हैं। एसडीसीए ने इस उपलब्धि पर खिलाड़ियों को बधाई दी है।

यूपी अंडर-19 टीम के फाइनल ट्रायल में सहारनपुर की छह बेटियां

सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (एसडीसीए) के गर्ल्स हाई परफॉर्मेंस कैंप की छह खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश अंडर-19 टीम के फाइनल ट्रायल में जगह बनाकर जिले का मान बढ़ाया है। चयनित खिलाड़ियों में वंशिका सैनी पुत्री सेवाराम, वंशिका सैनी पुत्री ओमवीर सैनी, तनु धीमान, दिशा शर्मा, आस्था वर्मा और संध्या कश्यप शामिल हैं। इस उपलब्धि से एसडीसीए और जिले के क्रिकेट जगत में खुशी का माहौल है। कैंप के दौरान खिलाड़ियों को बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, फिटनेस, मैच सिमुलेशन और मानसिक मजबूती का व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया गया। एसडीसीए चेयरमैन परविंदर सिंह, अध्यक्ष राजीव गुप्ता, सचिव यशपाल, उपाध्यक्ष रवि सिंघल, कोषाध्यक्ष पाली कालड़ा, एपेक्स काउंसिल सदस्य लतीफ उर रहमान और संयुक्त सचिव ऋषि चौधरी ने सभी खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी।

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उन्होंने भरोसा जताया कि खिलाड़ी ट्रायल में भी दमदार प्रदर्शन कर सहारनपुर और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। कोच भावना तोमर ने कहा कि खिलाड़ियों ने पूरे प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, समर्पण और कड़ी मेहनत दिखाई।

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