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मंडलीय खेल प्रतियोगिता में सहारनपुर की बालिकाओं का दबदबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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मंडलीय खेल प्रतियोगिता में सहारनपुर की बालिकाओं का दबदबामंडलीय खेल प्रतियोगिता में सहारनपुर की बालिकाओं का दबदबामंडलीय खेल प्रतियोगिता में सहारनपुर की

मंडलीय खेल प्रतियोगिता में सहारनपुर की बालिकाओं का दबदबा

सहारनपुर। डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में शुक्रवार को हुई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की मंडलीय खेल प्रतियोगिता में सहारनपुर की बालिकाओं ने कई स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। सहारनपुर ने जूडो, कुराश, कुश्ती, लंबी कूद, कबड्डी अंडर-17 और डिस्कस थ्रो में पहला स्थान हासिल किया। शामली ने खो-खो अंडर-17, कबड्डी अंडर-14, भाला फेंक और 200 मीटर दौड़ में बाजी मारी। मुजफ्फरनगर ने ऊंची कूद, खो-खो अंडर-14, गोला फेंक और 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान पाया। प्रतियोगिता में मंडल के 21 कस्तूरबा विद्यालयों की 180 चयनित बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ एडी बेसिक राजेश कुमार और बीएसए कोमल ने किया।

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नगर विधायक राजीव गुंबर और मेयर अजय सिंह ने विजेता बालिकाओं को सम्मानित किया। एडी बेसिक राजेश कुमार ने बताया कि सफल बालिकाएं प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होंगी।

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