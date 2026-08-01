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जिला पंचायत का कांवड़ियों को स्वागत उपहार, स्वागत द्वार का उदघाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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जिला पंचायत का कांवड़ियों को स्वागत उपहार, स्वागत द्वार का उदघाटन-प्रशासक मांगेराम चौधरी ने स्वागत द्वार का फीता काटकर किया उदघाटनफोटो.. 09सहा

जिला पंचायत का कांवड़ियों को स्वागत उपहार, स्वागत द्वार का उदघाटन

सहारनपुर। श्रावण कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला पंचायत सहारनपुर की ओर से कांवड़ मार्ग संख्या-1 पर तैयार कराई गई व्यवस्थाओं का शुक्रवार को निरीक्षण किया गया। इस दौरान उत्तराखंड सीमा स्थित काली नदी पर जिला पंचायत के प्रशासक मांगेराम चौधरी ने स्वागत द्वार का फीता काटकर उद्घाटन किया और शिव भक्तों का स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य अधिकारी चन्द्रवीर सिंह, अभियंता मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल लाइट वाहन, पोर्टेबल शौचालय, बैरिकेडिंग, नौगजा पीर से गागलहेड़ी तक कोन डिवाइडर, पीडब्ल्यूडी द्वारा सजाए गए स्वागत द्वार सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

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जिला पंचायत एएमए चंद्रवीर सिंह ने बताया कि कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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