गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को छह साल 10 माह की जेल
सहारनपुर में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अदालत ने दो आरोपियों, हैदर और वाहिद, को दोषी ठहराते हुए छह साल 10 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह निर्णय अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दिया गया।
सहारनपुर। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए छह साल 10 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत का फैसला अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-5) की अदालत ने हैदर और वाहिद निवासी मोहल्ला शेखजादगान, थाना तीतरों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया। शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि वर्ष 2019 में बिहारीगढ़ थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का मुकदमा दर्ज किया था।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल ने भी मामले की लगातार निगरानी की। इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए छह वर्ष 10 माह के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले की विवेचना निरीक्षक वीरपाल सिंह गिरि ने की, जबकि मुख्य आरक्षी कृष्णकांत तिवारी ने न्यायालय में पैरोकार की भूमिका निभाई।
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
परिचय एवं अनुभव
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