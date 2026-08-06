द सागर स्कूल और कसीगा स्कूल का जीत से आगाज
11वें सेलाकुई ऑल इंडिया अंडर-19 बॉयज़ इंटर-स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट-2026 में द सागर स्कूल, अलवर ने इंडियन पब्लिक स्कूल को 3-0 से तथा कसीगा स्कूल ने आर्मी पब्लिक स्कूल, डगशाई को 6-0 से हराया। प्रतियोगिता में देशभर के 10 प्रतिष्ठित स्कूलों की टीमें भाग ले रही हैं।
11वें सेलाकुई ऑल इंडिया अंडर-19 बॉयज़ इंटर-स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट-2026 के उद्घाटन मुकाबलों में द सागर स्कूल, अलवर ने इंडियन पब्लिक स्कूल को 3-0 और कसीगा स्कूल, देहरादून ने आर्मी पब्लिक स्कूल, डगशाई को 6-0 से हराकर विजयी शुरुआत की। प्रतियोगिता में देशभर के 10 प्रतिष्ठित स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को टूर्नामेंट का शुभारंभ हेडमास्टर डॉ. दिलीप कुमार पांडा और कवलजीत सिंह धालीवाल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। पहले मुकाबले में द सागर स्कूल के कैजन ने एक और चिन्मय ने दो गोल दागे। दूसरे मैच में कसीगा स्कूल ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए 6-0 से जीत दर्ज की।
कसीगा के कविराज ने हैट्रिक लगाई, जबकि अनिरुद्ध ने दो और जयवीर ने एक गोल किया। प्रतियोगिता में द दून स्कूल, वेलहम बॉयज़, बिशप कॉटन समेत देश के 10 प्रमुख विद्यालय भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट के चीफ रेफरी एवं मैच कमिश्नर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत हैं।
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