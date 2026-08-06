Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

द सागर स्कूल और कसीगा स्कूल का जीत से आगाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

11वें सेलाकुई ऑल इंडिया अंडर-19 बॉयज़ इंटर-स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट-2026 में द सागर स्कूल, अलवर ने इंडियन पब्लिक स्कूल को 3-0 से तथा कसीगा स्कूल ने आर्मी पब्लिक स्कूल, डगशाई को 6-0 से हराया। प्रतियोगिता में देशभर के 10 प्रतिष्ठित स्कूलों की टीमें भाग ले रही हैं।

द सागर स्कूल और कसीगा स्कूल का जीत से आगाज
द सागर स्कूल और कसीगा स्कूल का जीत से आगाज

11वें सेलाकुई ऑल इंडिया अंडर-19 बॉयज़ इंटर-स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट-2026 के उद्घाटन मुकाबलों में द सागर स्कूल, अलवर ने इंडियन पब्लिक स्कूल को 3-0 और कसीगा स्कूल, देहरादून ने आर्मी पब्लिक स्कूल, डगशाई को 6-0 से हराकर विजयी शुरुआत की। प्रतियोगिता में देशभर के 10 प्रतिष्ठित स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को टूर्नामेंट का शुभारंभ हेडमास्टर डॉ. दिलीप कुमार पांडा और कवलजीत सिंह धालीवाल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। पहले मुकाबले में द सागर स्कूल के कैजन ने एक और चिन्मय ने दो गोल दागे। दूसरे मैच में कसीगा स्कूल ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए 6-0 से जीत दर्ज की।

कसीगा के कविराज ने हैट्रिक लगाई, जबकि अनिरुद्ध ने दो और जयवीर ने एक गोल किया। प्रतियोगिता में द दून स्कूल, वेलहम बॉयज़, बिशप कॉटन समेत देश के 10 प्रमुख विद्यालय भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट के चीफ रेफरी एवं मैच कमिश्नर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun News Dehradun Latest News India
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।