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फिटनेस, परमिट फेल मिलने पर तीन स्कूली बसें सीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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गोण्डा में एआरटीओ प्रवर्तन ने स्कूल बसों की जांच के दौरान तीन बसों को सीज किया क्योंकि उनके दस्तावेज जैसे फिटनेस, परमिट और बीमा अवैध पाए गए। एआरटीओ आरसी भारतीय ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल वाहनों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा।

फिटनेस, परमिट फेल मिलने पर तीन स्कूली बसें सीज

गोण्डा, संवाददाता। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर एआरटीओ प्रवर्तन ने कड़ी कार्रवाई की है। करनैलगंज स्थित श्री साईं एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कॉलेज की तीन स्कूल बसों के दस्तावेज जांच में फेल पाए जाने पर उन्हें सीज कर दिया गया। सोमवार को जिले में स्कूल वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान करनैलगंज श्री साईं कॉलेज की तीन बसों की जांच की गई। जांच में तीनों बसों की फिटनेस वैध नहीं मिली, परमिट की समयावधि समाप्त थी और बीमा भी फेल पाया गया। यातायात नियमों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर तीनों बसों को सीज कर खड़ा कराया गया है।

एआरटीओ आरसी भारतीय ने कहा कि बच्चों को लेकर चलने वाले स्कूली वाहनों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिले के सभी विद्यालय प्रबंधकों और वाहन स्वामियों से अपील की है वे अपने स्कूल बसों के फिटनेस, परमिट, बीमा, अग्निशमन यंत्र और चालक के लाइसेंस जैसे सभी प्रपत्र समय से नवीनीकृत कराएं। आरसी भारतीय ने चेतावनी दी कि परिवहन विभाग का यह प्रवर्तन अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। मानकों के विपरीत चलने वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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