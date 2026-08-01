Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सुरक्षा उपकरण न मिलने पर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी करेंगे डिस्कॉम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

- पावर कॉरपोरेशन निदेशक डॉ. आशीष गोयल ने दिए सुरक्षा मानकों का शत प्रतिशत पालन

सुरक्षा उपकरण न मिलने पर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी करेंगे डिस्कॉम

ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बिजली की मरम्मत करते वक्त सुरक्षा मानकों का शत प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी संविदा कर्मचारी को जरूरी सुरक्षा उपकरण नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हर बिजली कंपनी एक टोल फ्री नंबर जारी करें ताकि वह शिकायत कर सके।

सुरक्षा उपकरण की उपलब्धता

डॉ. गोयल ने कहा कि हर डिस्कॉम ने पर्याप्त सुरक्षा उपकरण रखे हैं। बिजली दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है। संविदा कर्मचारियों को निर्धारित सुरक्षा उपकरण पहनकर ही मरम्मत का काम करना होगा। उन्होंने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि हेल्पलाइन पर आने वाली सभी शिकायतों का फौरन समाधान हो। उन्होंने संविदा कर्मचारियों के संगठन की न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को भी कहा है।

समस्याओं का समाधान

उन्होंने कहा कि अगर कहीं भुगतान, सुरक्षा उपकरण या किसी अन्य प्रकार की समस्या है तो उसे तत्काल अधिकारियों के संबंध में लाया जाए ताकि उनका समाधान हो सके। डॉ. गोयल ने कहा कि जिन जगहों पर एक से ज्यादा बिजली लाइनें संचालित हैं, वहां मरम्मत के वक्त सभी लाइनों का शटडाउन लिया जाए।

बैठक की जानकारी

शक्ति भवन में शनिवार को हुई इस बैठक में पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार, प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) मयूर महेश्वरी, प्रबंध निदेशक (मध्यांचल) संदीप भागिया के अलावा कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी और संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

डॉ. आशीष गोयल ने संविदा कर्मचारियों के लिए क्या निर्देश दिए हैं?
डॉ. आशीष गोयल ने संविदा कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण पहनकर ही मरम्मत का काम करना होगा और अगर उन्हें सुरक्षा उपकरण नहीं मिल रहा है तो टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।