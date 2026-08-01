सुरक्षा उपकरण न मिलने पर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी करेंगे डिस्कॉम
- पावर कॉरपोरेशन निदेशक डॉ. आशीष गोयल ने दिए सुरक्षा मानकों का शत प्रतिशत पालन
ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बिजली की मरम्मत करते वक्त सुरक्षा मानकों का शत प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी संविदा कर्मचारी को जरूरी सुरक्षा उपकरण नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हर बिजली कंपनी एक टोल फ्री नंबर जारी करें ताकि वह शिकायत कर सके।
सुरक्षा उपकरण की उपलब्धता
डॉ. गोयल ने कहा कि हर डिस्कॉम ने पर्याप्त सुरक्षा उपकरण रखे हैं। बिजली दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है। संविदा कर्मचारियों को निर्धारित सुरक्षा उपकरण पहनकर ही मरम्मत का काम करना होगा। उन्होंने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि हेल्पलाइन पर आने वाली सभी शिकायतों का फौरन समाधान हो। उन्होंने संविदा कर्मचारियों के संगठन की न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को भी कहा है।
समस्याओं का समाधान
उन्होंने कहा कि अगर कहीं भुगतान, सुरक्षा उपकरण या किसी अन्य प्रकार की समस्या है तो उसे तत्काल अधिकारियों के संबंध में लाया जाए ताकि उनका समाधान हो सके। डॉ. गोयल ने कहा कि जिन जगहों पर एक से ज्यादा बिजली लाइनें संचालित हैं, वहां मरम्मत के वक्त सभी लाइनों का शटडाउन लिया जाए।
बैठक की जानकारी
शक्ति भवन में शनिवार को हुई इस बैठक में पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार, प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) मयूर महेश्वरी, प्रबंध निदेशक (मध्यांचल) संदीप भागिया के अलावा कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी और संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
सामान्य प्रश्न
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