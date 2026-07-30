कांवड़ यात्रा में न हो कोई चूक, समीक्षा बैठक में अंतर-जनपदीय और अंतर-मंडलीय समन्वय पर जोर

कांवड़ यात्रा में न हो कोई चूक, समीक्षा बैठक में अंतर-जनपदीय और अंतर-मंडलीय समन्वय पर जोर
बरेली में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी ने बैठक की। बैठक में बरेली और मुरादाबाद मंडल के जन प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान घटनाओं से बचने के लिए समन्वय स्थापित करने और सभी जिलों की तैयारियों की समीक्षा करने पर जोर दिया गया।
बरेली। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी ने गुरुवार को बरेली में मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बरेली के साथ ही मुरादाबाद मंडल के प्रशासन और पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने के लिए अंतर-जनपदीय, अंतर-मंडलीय और अंतर-राज्यीय समन्वय पर जोर दिया गया। गुरुवार को 11 बजे से सर्किट हाउस सभागार में बरेली और मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक हुई। लगभग पौने दो बजे तक चली समीक्षा बैठक में दोनों मंडलों के सभी जिलों बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, रामपुर, अमरोहा के डीएम और कप्तान उपस्थित रहे।
सभी जिलों ने अपनी तैयारियों के विषय में पीपीटी प्रस्तुत की। बैठक के दौरान डीजीपी ने घटना- दुर्घटना रहित यात्रा संपन्न करने का निर्देश दिया। कहा कि आसपास के जिलों और राज्य से समन्वय स्थापित कर पूरी यात्रा को संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में जो भी घटनाएं हुई हैं, उनकी समीक्षा की जाए। घटनाओं के पीछे के कारणों को तलाशा जाए ताकि इस बार उनकी पुनरावृत्ति ना हो। बैठक के बाद हुई प्रेसवार्ता में एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा की यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर मीट, मछली और शराब की दुकान बंद रहेगी।
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