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लखीसराय: शिवालयों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, दंडाधिकारी व पुलिस बल तैनात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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लखीसराय में श्रावण मेला 2026 के द्वितीय सोमवार के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक उपाय किए हैं। अशोकधाम, श्रृंगी ऋषि धाम, और जलप्पा स्थान में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का इंतजाम किया गया है। श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण पूजा की अपील की गई है।

लखीसराय: शिवालयों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, दंडाधिकारी व पुलिस बल तैनात

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। श्रावण मेला 2026 के द्वितीय सोमवार के अवसर पर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों अशोकधाम, श्रृंगी ऋषि धाम एवं जलप्पा स्थान में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विधि-व्यवस्था संधारण के लिए व्यापक तैयारियां की गईं। तीनों प्रमुख स्थलों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन एवं शांतिपूर्ण तरीके से जलाभिषेक सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी गई।

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सुरक्षा व्यवस्था

अशोकधाम मंदिर में दूसरी सोमवारी को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं कांवरियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंदिर परिसर के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई। भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने के लिए पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया गया। प्रवेश एवं निकास मार्ग पर भी विशेष निगरानी रखी गई।

प्रशासनिक निर्देश

जिला प्रशासन की ओर से तैनात दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने निर्धारित स्थलों पर मुस्तैद रहने तथा भीड़ की स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया गया। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यकतानुसार भीड़ को नियंत्रित कर सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई। श्रृंगी ऋषि धाम और जलप्पा स्थान पर भी श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। प्रशासन ने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे धैर्य एवं शांतिपूर्ण तरीके से पूजा-अर्चना और जलाभिषेक करें तथा प्रशासन द्वारा बनाए गए मार्ग एवं निर्देशों का पालन करें। किसी भी प्रकार की समस्या या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल मौके पर मौजूद पदाधिकारी अथवा पुलिसकर्मी को दें। प्रशासन ने कहा कि श्रावण मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

श्रावण मेला 2026 के लिए प्रशासन ने क्या उपाय किए हैं?
प्रशासन ने विधि-व्यवस्था संधारण के लिए व्यापक तैयारियां की हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती की है।
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