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कांवड़ यात्रा: जगह जगह लगाए जाए रहे क्यू आर कोड, होर्डिंग्स

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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पावित्र सावन माह के शुभारंभ के साथ ही पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित निर्विघ्र संपन्न कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। व्यापक सुरक्षा इंतजाम और तकनीकी सुविधाओं के तहत क्यू आर कोड और होर्डिग्स लगाकर कांवड़ियों को आवश्यक जानकारी दी जा रही है।

कांवड़ यात्रा: जगह जगह लगाए जाए रहे क्यू आर कोड, होर्डिंग्स

पावित्र सावन माह के शुभारंभ के साथ ही पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित निर्विघ्र संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमकिता देते हुए जनपद भर में व्यापक और अत्याधुनिक इंतजाम किए जा रहे हैं। बिजली के खंभों पर बैरिकेडिंग और अलर्ट संकेतक लगाए गए हैं। जगह जगह क्यू आर कोड और होर्डिग्स लगाए गए हैं, ताकि कांवड़ियों को विभिन्न सटीक जानकारी मिल सकेगी। कांवड़ मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और विद्युत विभाग के समन्वय से विशेष सावधानी बरती जा रही है। कांवड़ पटरी व मुख्य मार्गों पर स्थित बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों को चारों और मजबूती से बैरिकेड कर दिया गया है। इसके साथ ही खतरे के संकेतक के बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि कोई भी शिवभक्त अनजाने में इनके संपर्क में न आए।

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सुरक्षा व्यवस्था में सुधार

कांवड़ मार्गों पर पुलिस ने अस्थाई चौकियां बनानी शुरू कर दी है। इसके लिए टैंट लगाए जा रहे हैं। जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ब्रजघाट में एक अस्थाई थाना और सिंभावली में एक विशेष अस्थाई यातायात थाना स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे कांवड़ मार्ग पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और तत्काल पुलिस साहयता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीस अस्थाई चौकियों को बनाना शुरू कर दिया है।

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तकनीक का उपयोग

इस बार की कांवड़ यात्रा को तकनीक से जोड़कर और अधिक सुगम बनाया जा रहा है। कांवड़ियों के मार्गदर्शन के लिए मार्ग पर जगह जगह क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। कांवड़िया अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके नजदीकी चिकित्सा केंद्र, विश्राम स्थल, पुलिस चौकी, पेयजल केंद्र और रास्तों की सटीक जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मार्ग भटकने से बचाने और आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में कांवड़ मार्गों पर बड़े बड़े होर्डिग्स भी लगाए जा रहे हैं।

एसपी का बयान

कांवड़ यात्रा को लेकर सभी तैयारी तेजी से की जा रही है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए है। कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 24 घंटे पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी तैयारी समय से पूरी कर ली जाएगी। कुंवर ज्ञानंजय सिंह, एसपी

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए क्या तैयारियां की गई हैं?
पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान व्यापक और अत्याधुनिक इंतजाम किए हैं, जैसे कि बैरिकेडिंग, अलर्ट संकेतक, और अस्थाई चौकियां.
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