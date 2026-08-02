Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पीएमश्री स्कूलों की सुरक्षा में तैनात हुए पीआरडी जवान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

-खीरी जिले में 31 पीएमश्री विद्यालय संचालित हो रहे हैंहर स्कूल में तीन-तीन पीआरडी जवानों की तैनाती की गई है -स्कूलों की 24 घंटे सुरक्षा के लिए पीआरडी

पीएमश्री स्कूलों की सुरक्षा में तैनात हुए पीआरडी जवान

पीएमश्री स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करते हुए सुरक्षा का जिम्मा पीआरडी जवानों को दिया गया है। यह जवान 24 घंटे स्कूलों में तैनात रहेंगे। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के साथ ही पीआरडी जवान स्कूलों की चौकीदारी भी करेंगे। जिले के सभी पीएमश्री स्कूलों में पीआरडी जवानों की तैनाती हो गई है। जिले में 31 पीएमश्री स्कूलों का संचालन किया जाता है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास के साथ ही बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा खेलकूद के उपकरण भी हैं। स्कूलों में लैब के साथ स्मार्ट क्लास के उपकरणों सहित स्कूलों की सुरक्षा के लिए शासन के निर्देश पर पीआरडी जवानों की तैनाती की गई है।

ये भी पढ़ें:Katihar News: पीएम श्री विद्यालय का शुभारंभ, 190 छात्रों का हुआ नामांकन

बीएसए प्रवीण तिवारी का कहना है कि पीएमश्री स्कूलों की 24 घंटे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हर स्कूल में तीन-तीन पीआरडी जवानों को तैनात किया गया है जो आठ-आठ घंटे ड्यूटी करेंगे। उन्होंने बताया कि पीआरडी जवानों की तैनाती एक अगस्त से की गई है। पीआरडी जवान गेट पर ही तैनात रहेंगे।

ये भी पढ़ें:पीएमश्री महेंद्र बरवा स्कूल का राज्यस्तरीय टीम ने किया निरीक्षण
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।