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कांवड़ियों से पुलिस की अपील, सड़क पर विश्राम न करें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं। सीओ सौरभ सिंह ने कहा कि श्रद्धालुओं को मुख्य मार्ग पर विश्राम नहीं करना चाहिए। सुरक्षित स्थानों का चयन करने और यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।

कांवड़ियों से पुलिस की अपील, सड़क पर विश्राम न करें

बांदा।श्रावण मास में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बांदा पुलिस ने आवश्यक सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। सीओ सौरभ सिंह ने कहा कि सभी कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे मुख्य मार्ग अथवा सड़क पर बैठकर या लेटकर विश्राम न करें, क्योंकि इससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। विश्राम के लिए सड़क किनारे स्थित मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला, ढाबा अथवा अन्य सुरक्षित स्थानों का ही चयन करें। मुख्य मार्ग पर बैठने से न केवल दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है, बल्कि अन्य श्रद्धालुओं और आमजन के आवागमन में भी बाधा उत्पन्न होती है।

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पुलिस ने कांवड़ यात्रियों से यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन करने, पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने तथा अन्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखने की अपील की है। वही सावन के सोमवार और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने जनपद में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है और आमजन से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।

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