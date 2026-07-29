कांवड़ मार्ग पर हल्के वाहनों पर लगा प्रतिबंध
कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने हल्के वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई है। सुरक्षा के लिए पुलिस ने मार्ग को कांवड़ियों के लिए सुरक्षित किया है। एसडीएम ने निरीक्षण में व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही।
कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर हल्के वाहनों के आवागमन पर भी रोक लगा दी है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस ने मार्ग को पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया है। बुधवार को एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने कांवड़ पटरी मार्ग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई स्थानों पर कमियां पाए जाने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। एसडीएम ने साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को और बेहतर बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उधर, पुलिस प्रशासन भी दिनभर कांवड़ मार्ग पर गश्त करता रहा और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त बनाए रखा। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।
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