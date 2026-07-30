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कांवड़ यात्रा: हाईवे पर बंद किए गए सभी अवैध कट, पुलिस तैनात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस ने हाईवे और ईपीई के अवैध कट बंद कर दिए हैं और 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा। बिजली विभाग ने भी सुरक्षा के उपाय किए हैं, जैसे तार बदले जाना और ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग।

कांवड़ यात्रा: हाईवे पर बंद किए गए सभी अवैध कट, पुलिस तैनात

बागपत। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पुलिस विभाग की तरफ से अब हाईवे और ईपीई के अवैध कट बंद कर दिए गए। इसके साथ ही हाईवे से लेकर बनाए गए प्वाइंट पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इन प्वाइटों पर 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके साथ ही रूट डायवर्जन में रोडवेज-प्राइवेट बस, डंपर, ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली व सभी तरह के मालवाहक वाहन बंद रहेंगे। आज से सावन की शुरूआत हो गई है। प्रत्येक सोमवार के अलावा 11 अगस्त को शिवरात्रि पर भी भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। हजारों शिवभक्त हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री से कांवड़ लाकर अपने निकटतम मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन सुरक्षा संबंधी सभी उपाय करने में लगा है। दिल्ली-सहारनपुर, बागपत-मेरठ, बागपत-सोनीपत, बड़ौत-मेरठ, बड़ौत-मुजफ्फरनगर हाइवे के साथ ही ईपीई के अवैध कट बंद करा दिए। वहीं अवैध कटों पर पुलिस तैनात कर दी है。

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बिजली विभाग की तैयारियां

एचटी लाइन के नीचे लग रहे गार्डिंग वायर

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सावन माह में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बिजली विभाग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। विभाग ने प्रमुख शिव मंदिरों और कांवड़ यात्रा मार्गों को चिह्नित कर जर्जर तारों को बदलने और लाइनों की गार्डिंग की व्यवस्था शुरू कर दी है। पोल, डबल पोल तथा स्टे वायर पर पॉलिथीन या इंसुलेटेड टेप से खंभों को कवर करने के साथ ही मार्गों पर ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग कराई जा रही है।

कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था

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कोट

कांवड़ यात्रा को लेकर हाईवे पर बने अवैध कट के साथ कुछ अन्य कटों को भी बंद किया गया है। इससे कांवड़ियों की लेन में वाहन न आने पाए। इसके साथ ही यातायात पुलिस बनाए गए बैरियर पर मौजूद है। -सूरज कुमार राय, एसपी बागपत

FAQs

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस ने कौन-कौन से उपाय किए हैं?
पुलिस ने हाईवे और ईपीई के अवैध कट बंद कर दिए हैं और 24 घंटे पुलिस बल तैनात कर दिया है।
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