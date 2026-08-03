Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महिला कांवड़ियों की मदद को बनाए 49 मिशन शक्ति केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

बरेली में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रेंज पुलिस ने महिला कांवड़ियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। 82 मिशन शक्ति केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 49 स्थापित हो चुके हैं। ये केंद्र महिला श्रद्धालुओं को सुरक्षा, सहायता और जरूरी सुविधाएं प्रदान करेंगे।

महिला कांवड़ियों की मदद को बनाए 49 मिशन शक्ति केंद्र

बरेली। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और शांतिपूर्ण बनाने के लिए रेंज पुलिस ने महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर विशेष पहल की है। डीआईजी अजय साहनी के निर्देशन में रेंज के चारों जिलों में 82 मिशन शक्ति केंद्र बनवाए जा रहे हैं, जिनमें से 49 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। डीआईजी अजय साहनी ने बताया कि बरेली रेंज में कुल 82 मिशन सहायता केंद्र प्रस्तावित हैं। इनमें बरेली में 29 में से 20, बदायूं में 21 में से नौ, शाहजहांपुर में 23 में से 12 और पीलीभीत में नौ में से आठ केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें:Pilibhit News: जहानाबाद में पांच पुलिस सहायता केंद्र बनाए

इन मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से महिला कांवड़ियों को सुरक्षा, सहायता और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। केंद्रों पर महिला संबंधी शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाएगा। खोई हुई महिलाओं और बच्चों को परिजन से मिलाने, हेल्पलाइन नंबर 112, 1090 और 181 की जानकारी देने तथा छेड़छाड़, अभद्रता और उत्पीड़न की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। महिला पुलिसकर्मी संवेदनशील स्थानों पर लगातार गश्त और निगरानी करेंगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा सहायता, विश्राम स्थल और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचाने में भी सहयोग मिलेगा। डीआईजी का कहना है कि यह पहल महिला श्रद्धालुओं में सुरक्षा की भावना को मजबूत करेगी और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Bareily News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।