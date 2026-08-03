कांवड़ यात्रा: श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अनोखी पहल, लोहे के बिजली खंभों पर लपेटी गई प्लास्टिक शीट

आगामी कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन और ऊर्जा निगम ने सुरक्षा उपायों को लागू किया है। सभी लोहे के बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर के पोल्स को नीली प्लास्टिक शीट और वाटरप्रूफ पन्नी से ढका जा रहा है। मानसून के समय करंट लीक होने के खतरे को टालने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन और ऊर्जा निगम ने कमर कस ली है। कांवड़ मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस बार एक विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मार्ग में पड़ने वाले लोहे के सभी बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर के सपोर्टिंग पोल्स को नीली प्लास्टिक शीट और वाटरप्रूफ पन्नी से पूरी तरह ढका जा रहा है।​

सुरक्षा उपाय कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में शिवभक्त नंगे पांव और भीगे कपड़ों में जल लेकर पैदल गुजरते हैं। मानसून का समय होने के कारण बारिश में लोहे के खंभों में करंट उतरने (करंट लीक होने) का गंभीर खतरा बना रहता है। कई बार अनजाने में कांवड़िया आराम करने या सहारा लेने के लिए इन खंभों को छू लेते हैं।​

इंसुलेटेड पोल्स इसी संभावित खतरे को टालने के लिए बिजली विभाग ने कांवड़ मार्ग के सभी लोहे के खंभों पर प्लास्टिक शीट लपेटकर उन्हें इंसुलेटेड (विद्युत रोधी) करने का अभियान चलाया है।विभागीय अधिकारी के अनुसार: "बारिश के दौरान लोहे के पोल्स में नमी के कारण अर्थिंग या करंट आ जाता है। प्लास्टिक और वाटरप्रूफ टेप से रैपिंग करने पर पानी सीधे लोहे के संपर्क में नहीं आएगा, जिससे किसी भी तरह के हादसों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सकेगा।"

श्रद्धालुओं की अपील विभाग ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे यात्रा के दौरान बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और लटकते तारों से उचित दूरी बनाकर रखें और किसी भी समस्या की सूचना तुरंत पास तैनात पुलिस या विभागीय कर्मचारियों को दें।