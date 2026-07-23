कांवड़ मार्ग पर बिजली व्यवस्था को मुख्य अभियंता ने किया निरीक्षण

कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए मुख्य अभियंता गुरजीत सिंह ने मवाना क्षेत्र के कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए तथा सुरक्षा से संबंधित कार्य समय पर पूर्ण करने के आदेश दिए। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं निर्बाध रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से मुख्य अभियंता (वितरण) मेरठ क्षेत्र द्वितीय गुरजीत सिंह ने गुरुवार को मवाना क्षेत्र के कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बिजली व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और समयबद्ध तरीके से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता ने मवाना गंग नहर पुल से कूड़ी कमालपुर के बीच तीन स्थानों पर बिजली लाइनों की क्रॉसिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि इन स्थानों पर विद्युत लाइनों के नीचे सुरक्षा की दृष्टि से गाइडिंग नहीं लगाई गई है। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को दो दिन के भीतर गाइडिंग लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बटावली गंग नहर पुल से नासरपुर गांव के पुल तक कांवड़ मार्ग और रामराज, बहसूमा, गणेशपुर से मवाना नहर तक हाईवे का निरीक्षण किया。

निरीक्षण के परिणाम मुख्य अभियंता मेरठ क्षेत्र द्वितीय गुरजीत सिंह ने कहा कि विभाग के पास 30 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का समय है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां भी विद्युत पोलों पर पॉलीथिन या अन्य अवांछित सामग्री लगी हो, उसे तत्काल हटाया जाए। साथ ही ढीले एवं झूलते तारों वाले स्थानों पर आवश्यकतानुसार नए पोल स्थापित कर विद्युत लाइनों को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सभी सुरक्षा संबंधी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लिए जाएं तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

अधिकारियों की उपस्थिति निरीक्षण के दौरान मवाना विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता सतीश चंद, उपखंड अधिकारी रामजन्म, अवर अभियंता चंद्रशेखर मौर्य सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मुख्य अभियंता को चल रहे कार्यों की जानकारी देते हुए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन कराने का आश्वासन दिया।