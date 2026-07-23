Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांवड़ मार्ग पर बिजली व्यवस्था को मुख्य अभियंता ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए मुख्य अभियंता गुरजीत सिंह ने मवाना क्षेत्र के कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए तथा सुरक्षा से संबंधित कार्य समय पर पूर्ण करने के आदेश दिए। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कांवड़ मार्ग पर बिजली व्यवस्था को मुख्य अभियंता ने किया निरीक्षण

कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं निर्बाध रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से मुख्य अभियंता (वितरण) मेरठ क्षेत्र द्वितीय गुरजीत सिंह ने गुरुवार को मवाना क्षेत्र के कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बिजली व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और समयबद्ध तरीके से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता ने मवाना गंग नहर पुल से कूड़ी कमालपुर के बीच तीन स्थानों पर बिजली लाइनों की क्रॉसिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि इन स्थानों पर विद्युत लाइनों के नीचे सुरक्षा की दृष्टि से गाइडिंग नहीं लगाई गई है। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को दो दिन के भीतर गाइडिंग लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बटावली गंग नहर पुल से नासरपुर गांव के पुल तक कांवड़ मार्ग और रामराज, बहसूमा, गणेशपुर से मवाना नहर तक हाईवे का निरीक्षण किया。

ये भी पढ़ें:Lucknow News: बुद्धेश्वर मंदिर के आसपास हटेगा तारों का मकड़जाल, प्लास्टिक से कवर दिखेंगे बिजली के खंभे

निरीक्षण के परिणाम

मुख्य अभियंता मेरठ क्षेत्र द्वितीय गुरजीत सिंह ने कहा कि विभाग के पास 30 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का समय है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां भी विद्युत पोलों पर पॉलीथिन या अन्य अवांछित सामग्री लगी हो, उसे तत्काल हटाया जाए। साथ ही ढीले एवं झूलते तारों वाले स्थानों पर आवश्यकतानुसार नए पोल स्थापित कर विद्युत लाइनों को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सभी सुरक्षा संबंधी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लिए जाएं तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

अधिकारियों की उपस्थिति

निरीक्षण के दौरान मवाना विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता सतीश चंद, उपखंड अधिकारी रामजन्म, अवर अभियंता चंद्रशेखर मौर्य सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मुख्य अभियंता को चल रहे कार्यों की जानकारी देते हुए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन कराने का आश्वासन दिया।

सामान्य प्रश्न

मुख्य अभियंता ने निरीक्षण के दौरान किन चीजों की जांच की?
मुख्य अभियंता ने बिजली लाइनों की क्रॉसिंग का निरीक्षण किया और सुरक्षा की दृष्टि से गाइडिंग की स्थिति की जांच की।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Meerut Latest News Meerut News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।