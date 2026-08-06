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श्रावणी मेला : नियम तोड़ने वाले 7 बस व 8 ऑटो से वसूला गया जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर,प्रतिनिधि।राजकीय श्रावणी मेला 2026 के अवसर पर देवघर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम, व्यवस्थित और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने को

श्रावणी मेला : नियम तोड़ने वाले 7 बस व 8 ऑटो से वसूला गया जुर्माना

देवघर,प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के अवसर पर देवघर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम, व्यवस्थित और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी देवघर सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देशानुसार बुधवार को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा क्लब ग्राउंड स्थित अस्थायी बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टैंड में यत्र-तत्र और अव्यवस्थित तरीके से खड़ी बसों को सुव्यवस्थित कराया गया, ताकि यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। इस क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अस्थायी बस स्टैंड में मौजूद सभी वाहनों के वैध परमिट (मेला स्पेशल) की सघन जांच की गई। जांच के दौरान कुल 7 बसें बिना वैध परमिट के परिचालन करते हुए पाई गई। नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सभी 7 वाहनों से कुल ₹4,550 रुपए का जुर्माना वसूला गया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नियमों को ताक पर रखकर देवघर से बासुकीनाथ मार्ग पर टेम्पू के माध्यम से श्रद्धालुओं को ले जाया जा रहा था। जो कि मेला नियमों के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित और गलत है। इन वाहनों की जांच करने पर नियमों का उल्लंघन, प्रदूषण सर्टिफिकेट फेल, फिटनेस फेल और बीमा फेल जैसी गंभीर कमियां पाई गईं। इस लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कुल 8 ऑटो से 17 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया।

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असुरक्षित तरीके से यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित बसों से भेजा गया :-

यातायात नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ इन ऑटो में श्रद्धालुओं को बेहद असुरक्षित और खतरनाक तरीके से बैठाया गया था। जिला परिवहन पदाधिकारी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ऑटो से सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित नीचे उतारा और बसों के माध्यम से उन्हें बासुकीनाथ के लिए रवाना किया। ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित रह सके। साथ ही सभी वाहन मालिकों और चालकों को सख्त चेतावनी दी गई है कि श्रावणी मेले के दौरान यातायात नियमों का अक्षरशः पालन करें। श्रद्धालुओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले और बिना वैध कागजात व परमिट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला 2026 के दौरान देवघर में किस तरह की यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है?
देवघर जिला प्रशासन सुगम, व्यवस्थित और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है।
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