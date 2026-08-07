कांवड़ शिविर का दमकल विभाग के अधिाकरियों ने किया निरीक्षण
कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को तेज कर दिया है। अग्निशमन विभाग ने शिविरों का निरीक्षण किया, अग्निशामक उपकरणों की जांच की और कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में सावधानी बरतने की सलाह दी। सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।
कांवड़ यात्रा के चरम पर पहुंचने के साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी तरह सतर्क हैं। इसी क्रम में अग्निशमन विभाग ने भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सक्रियता बढ़ा दी है। अग्निशमन अधिकारी ने क्षेत्र के विभिन्न कांवड़ शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान शिविरों में लगाए गए फायर उपकरणों की जांच की गई और उनकी कार्यशीलता को परखा गया। निरीक्षण के दौरान शिविर संचालकों और वहां तैनात कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों के सही उपयोग, रखरखाव और आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के तरीकों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में बचाव के उपायों और सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश भी दिए।नोएडा
से आए अग्निशमन अधिकारी केपी सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत क्षेत्र से गुजरने वाले कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग के प्रमुख स्थानों पर अग्निशमन वाहनों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके।उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग की फील्ड टीमें लगातार कांवड़ शिविरों, विश्राम स्थलों और यात्रा मार्गों पर निगरानी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही शिविर संचालकों को भी सुरक्षा मानकों का पालन करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उनका का कहना है कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए सभी टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही हैं, ताकि शिवभक्तों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।