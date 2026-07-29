मुंडेश्वरी धाम में श्रावणी मेला आज से, समिति ने पूरी की तैयारी

भगवानपुर के मुंडेश्वरी धाम में श्रावणी मेला की तैयारी पूरी हो गई है। मेले के दौरान सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता, पहुंच मार्ग, प्रकाश, वाहन पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। भक्तों के लिए विवाह भवन और धर्मशाला खोले जाएंगे। मेला क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा किया गया है।

मेला के दौरान भक्तों के लिए सुरक्षा, पेयजल, स्व cleanliness, पहुंच मार्ग, प्रकाश, पार्किंग, विश्राम, आवासन की सुविधाएं उपलब्ध गर्भगृह में एक तरफ मातारानी की पूजा तो दूसरी ओर भक्त करेंगे जलाभिषेक जिला प्रशासन व मां मुंडेश्वरी न्यास समिति ने की है संयुक्त रूप से तैयारी (पेज चार की लीड खबर) भभुआ, कार्यालय संवाददाता।

श्रावणी मेला की तैयारी भगवानपुर के मुंडेश्वरी धाम में गुरुवार से श्रावणी मेला लगेगा। इसकी शुरुआत मंगला आरती और समिति की ओर से चतुर्मुखी महामंडलेश्वर महादेव का रूद्राभिषेक के साथ होगी। श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन व मां मुंडेश्वरी न्यास समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। मां मुंडेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में एक तरफ मातारानी की पूजा होगी, तो दूसरी ओर भोले भंडारी का जलाभिषेक और भगवान गणेश का दर्शन-पूजन होगा।

सुविधाएं और व्यवस्थाएं मां मुंडेश्वरी न्यास समिति के सचिव अशोक कुमार सिंह ने बताया कि एक माह तक चलने वाले श्रावणी मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। मेला के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, पेयजल, स्व cleanliness, पहुंच मार्ग, प्रकाश, वाहन पार्किंग, विश्राम, आवासन आदि की बेहतर सुविधा बनाई गई है। भक्तों के लिए विवाह भवन, धर्मशाला खोल दिए जाएंगे, जहां भक्तजन विश्राम कर सकते हैं। आईबी भी खोल दिए जाते हैं। टेंट लगाया जाएगा। मुंडेश्वरी सरोवर के आसपास भी श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं। श्रावणी मेला को देखते हुए मेला क्षेत्र और रूट लाइनिंग की सभी सड़कों समेत सीढ़ी व सड़क मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था की गई है। जगह-जगह पेयजल का प्रबंध किया गया है। कांवरिया रूटलाइन के साथ सड़कों को व्यवस्थित कर दिया गया है। मंदिर परिसर में टेंट लगाकर कॉरपेट बिछाया गया है। फूलों के गमला लगाए गए हैं। बैठने के लिए कुर्सी लगाई गई है। मंदिर की सजावट का काम भी कर लिया गया है।

आवास की व्यवस्था आवासन की मुफ्त व्यवस्था मुंडेश्वरी धाम परिसर में लगने वाले श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं। मां मुंडेश्वरी न्यास समिति के सचिव ने बताया कि धाम परिसर में विवाह मंडप और चार धर्मशाला हैं। यहां बिना कोई शुल्क भुगतान किए काफी श्रद्धालु ठहर सकते हैं। मुंडेश्वरी पार्क व सरोवर के पास भी पेड़ों की छाया में भक्तजन विश्राम कर सकते हैं।

दुकानों की सजावट फूल, माला, प्रसाद की सजीं दुकानें श्रावणी मेला को देखते हुए फूल, माला व प्रसाद की दुकानें सजने लगी हैं। दुकानदारों ने बनारस व कोलकाता की मंडी से फूल व माला मंगाई है। संजय माली ने बताया कि इस बार माला की कीमत बढ़ गई है। दुकानों पर चुनरी, नारियल, लड्डू, पेड़ा, लायचीदाना, घी, दीपक, अगरबत्ती, सिंदूर, रोली आदि की बिक्री की जा रही है।

कैसे पहुंचे मुंडेश्वरी धाम यहां रेल व सड़क मार्ग से पहुंचने की अच्छी सुविधा है। गया, बनारस व पटना की ओर से आने वाले श्रद्धालु भभुआ रोड स्टेशन पर उतर जाएंगे। स्टेशन परिसर में ही मैजिक, जीप, ऑटो आदि भभुआ के लिए मिल जाएंगे, जिसपर सवार होकर भभुआ शहर में आएंगे और यहां से उन्हें मंुडेश्वरी धाम के लिए वाहन सुविधा मिल जाएगी। सड़क मार्ग से आने वाले तीर्थयात्री भभुआ पहुंचेंगे और यहां से बेतरी-मुंडेश्वरी या फिर भभुआ-भगवानपुर पथ से मुंडेश्वरी धाम जा सकते हैं।

बलि प्रथा मां मुंडेश्वरी में बलि प्रथा ‘माता के चरणों में बकरे को समर्पित कर पुजारी अक्षत-पुष्प डालते हैं और उसका संकल्प करवा दिया जाता है। इसके बाद उसे भक्त को ही वापस दे दिया जाता है।’ पुजारी मंत्र पढ़कर बकरे पर अक्षत मारते हैं। बकरा अचेत होकर मां के चरणों में गिर पड़ता है। थोड़ी देर में दुबारा मंत्र पढ़कर अक्षत (चावल) मारने पर बकरा लड़खड़ाते कदम से गर्भगृह से बाहर निकल जाता है। फोटो- 29 जुलाई भभुआ- 1 कैप्शन- मां मुंडेश्वरी का दर्शन-पूजन के लिए मंदिर के मुख्य द्वारा बुधवार को जुटी श्रद्धालुओं की भीड़।