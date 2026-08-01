बरसात में लापरवाही पड़ेगी भारी, स्कूलों की सफाई व सुरक्षा के निर्देश
सिद्धार्थनगर में बरसात के मौसम के दौरान परिषदीय विद्यालयों में साफ-सफाई और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए बीएसए ने विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। सभी विद्यालयों को स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय परिसरों की सफाई, जल निकासी, और मच्छरजनित रोगों से बचाव के लिए उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। बरसात के मौसम में परिषदीय विद्यालयों में साफ-सफाई और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। बीएसए कार्यालय से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में दो दिन का विशेष अभियान चलाकर विद्यालय परिसरों को पूरी तरह सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीएसए ने महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि वर्षा ऋतु में जलभराव, नमी और गंदगी के कारण मच्छरजनित एवं जलजनित रोगों के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में विद्यालयों में बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। जारी निर्देशों के अनुसार विद्यालय परिसर, कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल स्रोतों और रसोईघरों की विशेष सफाई कराई जाएगी। परिसर में कहीं भी जलभराव नहीं होने दिया जाएगा तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी。
विशेष अभियान की निगरानी
विद्यालय भवनों की छतों पर जमा पत्तियां, कूड़ा-कचरा और अन्य अपशिष्ट हटाने के साथ-साथ ऊंची झाड़ियों और घास की कटाई भी कराई जाएगी। निर्देश में पेयजल टंकियों की सफाई, क्लोरीनेशन, मच्छररोधी छिड़काव एवं फॉगिंग कराने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और ग्राम पंचायतों से समन्वय बनाने को कहा गया है। इसके अलावा विद्युत तारों, भवनों, दीवारों और अन्य संरचनाओं का निरीक्षण कर संभावित खतरों को तत्काल दूर कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा
विशेष अभियान की निगरानी के लिए प्रत्येक विद्यालय से कराए गए कार्यों के दो-दो फोटोग्राफ और एक वीडियो राज्य परियोजना कार्यालय की ई-मेल आईडी पर भेजने के साथ उसकी रिपोर्ट बीएसए कार्यालय में भी उपलब्ध करानी होगी। अगस्त के प्रथम सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की समीक्षा भी की जाएगी।
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