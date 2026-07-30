बाबानगरी में श्रावणी मेला शुरू

राजकीय श्रावणी मेला, 2026 के पावन अवसर पर पहले दिन अहले सुबह भक्तों को बिना किसी असुविधा के सुरक्षित व सुगम तरीके से जलार्पण कराने के उद्देश्य से श्रावणी मेला के पहले दिन उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर की उपस्थिति में बाबा मंदिर में बाह्य और आंतरिक अरघा स्थापित किया गया। उसके बाद अरघा व्यवस्था के माध्यम से कतारबद्ध श्रद्धालुओं ने कड़े सुरक्षा घेरे के बीच बाबा वैद्यनाथ पर सुगमतापूर्वक जलार्पण शुरू किया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया, पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर का सघन निरीक्षण किया।

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मेला क्षेत्र और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम जलार्पण और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेला क्षेत्र में विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपायुक्त ने बाबा मंदिर कंट्रोल रूम का दौरा किया। कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बाबा मंदिर परिसर, गर्भगृह, निकास द्वार और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों की लाइव मॉनिटरिंग की। कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिया कि भीड़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखें और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सेवा भाव से काम करने तथा देवघर आने वाले सभी कांवरियों व श्रद्धालुओं के साथ शालीन व्यवहार का निर्देश दिया, ताकि देश- विदेश से आने वाले श्रद्धालु देवघर से सुखद संदेश लेकर लौटें।