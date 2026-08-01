डूबने से बचाव के उपाय को लेकर जागरूकता
खोदावन्दपुर। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत, प्रखंड में अगस्त माह के पहले शनिवार को सभी विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाढ़ से बचाव, पानी से जुड़ी दुर्घटनाओं की सावधानियों और प्राथमिक उपचार के तरीकों की जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य छात्रों में चेतना जागृत करना था।
खोदावन्दपुर। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रखंड में सुरक्षित शनिवार का आयोजन सभी विद्यालयों में किया गया। अगस्त माह के प्रथम शनिवार को आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य विषय बाढ से खतरे एवं डूबने से बचाव को लेकर बच्चों में कौशल विकसित करने की जानकारी दी गई। इसके तहत प्रखंड के सभी विद्यालयों में छात्रों को बाढ के समय पानी से जुड़ी दुर्घटनाओं, सावधानियों और प्राथमिक उपचार के तरीकों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में बाढ व डूबने से बचाव उपाय के प्रति चेतना जागृत करना और उन्हें आपातकालीन स्थिति में आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार करना था।
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