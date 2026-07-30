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सभी विद्युत कर्मी सुरक्षा उपकरण का सदैव करें इस्तेमाल : नीरज आनंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर,प्रतिनिधि।राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान सुरक्षित व निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली विभाग द्वारा सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके सा

सभी विद्युत कर्मी सुरक्षा उपकरण का सदैव करें इस्तेमाल : नीरज आनंद

देवघर,प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान सुरक्षित व निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली विभाग द्वारा सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में लगाए जाने वाले अस्थाई दुकानदारों के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन देने का कार्य जारी है। इस संबंध में विद्युत आपूर्ति प्रमंडल देवघर के कार्यपालक विद्युत अभियंता नीरज आनंद ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान शहरी सहित मेला क्षेत्र में सुरक्षित व निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने सभी विद्युत कर्मियों को सुरक्षा उपकरण का सदैव इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि विद्युत कर्मी किसी भी प्राइवेट शिविर या अस्थायी दुकान का विद्युत कनेक्शन बिना सहायक विद्युत अभियंता का आदेश व शुल्क रसीद देखे नहीं जोड़ेंगे।

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बिना रसीद के विद्युत जुड़ा हुआ पाए जाने पर संबंधित क्षेत्र के लाइनमैन मैंडेज पर कारवाई की जाएगी। विद्युत ऊर्जा शुल्क जमा होने के साथ साथ कनेक्शन देने के समय विद्युत कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि सर्विस तार का लोड के अनुसार उचित साइज का हो , सर्विस तार की लंबी दूरी नहीं हो, सर्विस तार में कट/ फट नहीं हो, सर्विस तार में जॉइंट / टेप नहीं लगा हो। साथ ही कम लोड डीटीआर, कम लोड फेज पर संतुलित लोड कर देंगे। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति शुल्क जमा हुए कनेक्शन पाए जाने पर विद्युत अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई और क्षतिपूर्ति राशि भी ली जाएगी और लाइन काटा जाएगा।

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