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गया और मधुपुर के बीच चलेगी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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पीडीडीयू नगर में श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भीड़ प्रबंधन, यात्री सुरक्षा, और स्टेशनों पर सुविधाओं की समीक्षा की गई। विशेष ट्रेनें और पर्याप्त रेल सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी।

गया और मधुपुर के बीच चलेगी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन

पीडीडीयू नगर, संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल मुख्यालय में मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना की अध्यक्षता में आज संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कांवरियों सहित अन्य यात्रियों को बेहतर सुविधा देने पर मंथन किया गया। आयोजित बैठक में भीड़ प्रबंधन, यात्री सुरक्षा, स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं, स्वच्छता, खानपान, पेयजल व्यवस्था, उद्घोषणा प्रणाली, नियंत्रण एवं निगरानी व्यवस्था तथा रेल परिचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

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मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने निर्देश दिए कि प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्टेशनों पर स्वच्छता, पर्याप्त खानपान, यात्रियों के मार्गदर्शन हेतु प्रभावी उद्घोषणा व्यवस्था तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाए। भीड़ की स्थिति पर सीसीटीवी एवं मंडल मुख्यालय स्थित वार रूम के माध्यम से निरंतर निगरानी रखते हुए परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। वही श्रावणी मेला के दौरान गया-मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल का परिचालन किया जाएगा। यह विशेष ट्रेन 02 से 16 अगस्त तक गया से मधुपुर तथा 03 अगस्त,से 17 अगस्त तक मधुपुर से गया के मध्य प्रतिदिन संचालित होगी। इसके अतिरिक्त, पीडीडीयू मंडल के अंतर्गत श्रावणी मेला अवधि में यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न रेलखंडों पर पर्याप्त रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। आवश्यकता पड़ने पर विशेष रेल सेवाओं के संचालन के लिए मंडल स्तर पर समुचित तैयारी है।

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