सफदरजंग अस्पताल में मरीज के परिजनों ने किया डॉक्टरों पर हमला, अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान

दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में एक बार फिर से डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सफदरगंज अस्पताल में मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट किए जाने के बाद रेसिडेंट डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है।

दरअसल, सफदरगंज अस्पताल में एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया और इस मारपीट में अस्पताल के दो रेसिडेंट डॉक्टर घायल हो गए। रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोशिएशन ने कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया।



Delhi:Two resident doctors of Safdarjung hospital injured in an attack by relatives of a patient who passed away during treatment at the hospital,today.Resident Doctors Association has called for an indefinite strike (including emergency services) demanding security at work place pic.twitter.com/uYIY1R4oWY