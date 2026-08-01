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राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ तहरीर, केस दर्ज करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में संत समाज ने संसद परिसर में साधु के वेश में प्रदर्शन के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। संतों ने डीसीपी काशी जोन को तहरीर देकर राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। संतों का कहना है कि यह कृत्य सनातन धर्म की मर्यादा के खिलाफ है।

राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ तहरीर, केस दर्ज करने की मांग

वाराणसी। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर संसद परिसर में साधु के वेश में किए गए प्रदर्शन को लेकर वाराणसी में संत समाज ने कड़ा विरोध जताया है।

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संतों का आरोप

पातालपुरी मठ के महंत बालक दास के नेतृत्व में बनारस के आधा दर्जन संत शनिवार को डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल से मिले और राहुल गांधी, सांसद अवधेश प्रसाद तथा सांसद पप्पू यादव के खिलाफ तहरीर सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। संतों का आरोप है कि संसद में साधु के वेश में किया गया प्रदर्शन और कथित नुक्कड़ नाटक सनातन धर्म की मर्यादा के विपरीत है। उनका कहना है कि इस कृत्य से करोड़ों सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और साधु-संतों की छवि को भी ठेस पहुंची है। महंत बालक दास ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों और संत परंपरा का राजनीतिक प्रदर्शन के लिए उपयोग करना अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम से सनातन धर्म का अपमान हुआ है तथा श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट पहुंची है।

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आगे की रणनीति

संतों ने अपनी तहरीर में राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो संत समाज आगे की रणनीति तय करेगा।

पुलिस की कार्रवाई

डीसीपी काशी जोन को सौंपे गए प्रार्थना पत्र में पुलिस से मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर नियमानुसार जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डीसीपी काशी जोन ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर केस दर्ज किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

संत समाज ने किस मामले में प्रदर्शन किया?
संत समाज ने श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में संसद परिसर में साधु के वेश में किए गए प्रदर्शन के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है।
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