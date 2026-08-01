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संसद हमारी पूजनीय, उस पर नाटक की इजाजत किसी को नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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सुधांशु महाराज ने पप्पू यादव की आलोचना करते हुए कहा कि संसद सबके लिए पूजनीय है। उन्होंने इसे नुक्कड़ नाटक न मानने की बात भी की। महाराज ने कहा कि मुरादाबाद की पहचान सांस्कृतिक है और कांवड़ यात्रा के महत्व को भी बताया। उन्होंने प्रेम और सोहार्द के जरिए व्यापार बढ़ाने की बात की।

संसद हमारी पूजनीय, उस पर नाटक की इजाजत किसी को नहीं

सुधांशु महाराज ने पप्पू यादव का नाम लिए बगैर उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा आप अपनी राजनीति करने के लिए स्वतंत्र हैं। मगर संसद सबके लिए पूजनीय है। यहां किसी को भी नुक्कड़ नाटक की इजाजत नहीं है। किसी को भी हमारे धर्म अथवा संस्कृति का अपमान करने नहीं दिया जाएगा। इससे वैमनस्य बढ़ेगा। इससे पूर्व महाराज का पुष्पांजलि कालोनी पहुंचने भी पुष्प वर्षाकर जोरदार स्वागत किया गया। महाराज ने वार्ता में कहा कि मुरादाबाद केवल एक उद्यौगिक नगरी ही नहीं, यह विश्व भर में अपनी पहचान रखने वाला नगर है। यहां प्रेम और सोहार्द से ही कारोबार बढ़ेगा। यह संगठन के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है।

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उन्होंने कहा यहां का सांस्कृतिक गौरव भी है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा एक तपस्या है। जिस तरह नदियां अलग अलग शिखर से निकल समुद्र में जाती हैं। वह भगवान शिव की जटाओं से होकर जाती हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था तक उसमें से विष निकला तक उसे भगवान शिव ने उसे कंठ में ग्रहण कर लिया। जिसके कारण उनके शरीर मे ताप बढ़ गया। मगर उन्होंने विष को धरती पर नहीं गिरने दिया। कुछ विष हवा में उड़ गया। जिसे जहरीले जानवरों ने ग्रहण कर लिया। कुछ औषधि के रूप में काम आता है। तब पार्वती माता ने देवताओं से कहा कि आपने इन्हें विष ग्रहण करा दिया। इनका ध्यान नहीं रखा तब सभी देवताओं ने मेघ के माध्यम से भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू किया। माना जाता है कि जब कोई कांवड़ लेकर शिव आराधना करता आगे बढ़ता है तक उसे भगवान शिव की कृपा मिलती है। कहाराज का स्वागत करने वालों में राकेश अग्रवाल, शोभा अग्रवाल, अतुल जौरी, श्याम सुंदर गौड़, राजीव अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, सीए प्रवीण अग्रवाल, विश्व जागृति मिशन के प्रधान रचित अग्रवाल, विवेक कुमार आदि शामिल रहे।

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