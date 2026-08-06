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श्रद्धा के साथ किया गया प्रयास व्यर्थ नहीं जाता: देवव्रत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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फोटो चैथे दिन कथा व्यास पंडित देवव्रत शुक्ल ने माता पार्वती के दिव्य जन्म, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी कठोर तपस्या तथा शिव-पार्व

श्रद्धा के साथ किया गया प्रयास व्यर्थ नहीं जाता: देवव्रत

श्री शिवमहापुराण कथा के चैथे दिन कथा व्यास पंडित देवव्रत शुक्ल ने माता पार्वती के दिव्य जन्म, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी कठोर तपस्या तथा शिव-पार्वती के पावन विवाह का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कथावाचक पंडित देवव्रत शुक्ल ने बताया कि राजा हिमवान और रानी मैना के घर माता पार्वती ने जन्म लिया। बाल्यकाल से ही उनका मन भगवान शिव की आराधना में लगा रहता था। देवर्षि नारद ने उनके दिव्य स्वरूप और भविष्य का वर्णन करते हुए कहा कि उनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा।

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इसके बाद माता पार्वती ने कठोर संकल्प लेकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी अटूट श्रद्धा, धैर्य और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की और उन्हें पत्नी रूप में वरण करने का निर्णय लियज्ञं उन्होंने कहा कि माता पार्वती की तपस्या हमें यह संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान अपने भक्तों की निष्काम भक्ति से अवश्य प्रसन्न होते हैं और उचित समय पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष रामदत्त शर्मा, अमर सक्सेना, नरेश चंद्र शर्मा, वीके जौहरी, महीलाल सिंह, हरपाल सिंह, भगवत सरन राठौर आदि उपस्थित रहे।

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