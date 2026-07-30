डॉ. भीमराव आम्बेडकर छात्रावास के छात्र नायक बने सचिन कुमार
साहिबगंज कॉलेज के डॉ. भीमराव आम्बेडकर छात्रावास में छात्र प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया के तहत सचिन कुमार को सर्वसम्मति से छात्र नायक चुना गया। छात्रों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और सचिन ने अनुशासन, स्वच्छता और विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करने का संकल्प लिया।
साहिबगंज। साहिबगंज कॉलेज स्थित डॉ. भीमराव आम्बेडकर छात्रावास में गुरुवार को आयोजित छात्र प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया के तहत सचिन कुमार को सर्वसम्मति से छात्र नायक चुना गया। छात्रावास के विद्यार्थियों व कॉलेज परिवार के सदस्यों ने सचिन कुमार को बधाई देते हुए उनके सफल एवं प्रेरणादायी कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। मौके पर सचिन कुमार ने कहा कि वे छात्रावास में अनुशासन, स्वच्छता, शैक्षणिक वातावरण तथा विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करेंगे। उन्होंने सभी छात्रों के विश्वास पर खरा उतरने और छात्र हित में निरंतर कार्य करने का संकल्प भी व्यक्त किया। फोटो 2, विद्यार्थी व शिक्षकों के साथ छात्र नायक सचिन कुमार ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें