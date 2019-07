महाराष्ट्र चुनाव से पहले NCP को बड़ा झटका, मुंबई चीफ सचिन शिवसेना में शामिल

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections) से पहले एनसीपी (NCP) को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। पार्टी की ओर से मुंबई प्रमुख सचिन अहीर (Sachin Ahir) शिवसेना (Shivsena) में शामिल हो गए। अहीर के शिवसेना में शामिल होने के समय शिवसेना अध्यक्ष उद्घव ठाकरे मौजूद थे।

Maharashtra: Mumbai NCP president Sachin Ahir, joins Shiv Sena in the presence of party chief Uddhav Thackeray. pic.twitter.com/LWcP5SgUL5