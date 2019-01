सबरीमाला मंदिर विवाद: हिंसक घटनाएं जारी, 1369 लोग अब तक गिरफ्तार

सबरीमाला मंदिर में बुधवार तड़के 50 वर्ष से कम उम्र की दो महिलाओं के प्रवेश के विरोध को लेकर शुरु हुआ आंदोलन अब हिंसक रुप ले चुका है।

श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की ओर से शांतिपूर्ण हड़ताल से शुरु हुआ आंदोलन अब दक्षिणपंथी और वामपंथी पार्टियों के बीच आगजनी और बम विस्फोटों समेत हिंसक झड़पों में तब्दील हो चुका है। राज्य में 801 मामलों में 1369 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 717 लोगों को नजरबंद किया गया है।

