सबरीमाला विरोध-प्रदर्शन Live: पंबा में तनाव, मंदिर के दर्शन के लिए अड़ी 11 महिलाएं

केरल के पम्बा में आज सुबह उस समय तनाव का माहौल पैदा हो गया जब 50 वर्ष से कम आयु की 11 महिलाओं के एक समूह ने भगवान अयप्पा मंदिर में पहुंचने की कोशिश की। श्रद्धालुओं ने महिलाओं के इस कदम का विरोध किया। महिलाओं के समूह ने मंदिर परिसर से लगभग पांच किलोमीटर दूर पारंपरिक वन पथ के माध्यम से अयप्पा मंदिर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धालुओं के विरोध की वजह से वे आगे नहीं बढ़ सकीं।

निषेधात्मक आदेश की अवहेलना करते हुए सैकड़ों श्रद्धालु यहां एकत्रित हुए और उन्होंने भगवान अयप्पा के भजन जोर-जोर से गाने शुरू कर दिए।

