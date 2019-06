विदेश मंत्री एस. जयशंकर का पहला ट्वीट, सुषमा स्वराज के पदचिह्नों पर चलना गर्व की बात

नए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज के शानदार कार्य की काफी प्रशंसा हुई थी अब उनके पदचिह्नों पर चलना उनके लिए गर्व की बात है। जयशंकर ने कहा सुषमा स्वराज एक विदेश मंत्री के तौर पर हमेशा उपलब्ध रहती थीं और इसी परंपरा को जारी रखते हुए वह तथा उनकी टीम के सदस्य लोगों के मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।

जयशंकर ने शुभकामनाओं के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “आप सभी का शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। इस जिम्मेदारी को पाकर गौरव महसूस कर रहा हूं। सुषमा स्वराज के पदचिह्नों पर चलना गौरव की बात है।”

My first tweet.



Thank you all for the best wishes!

Honoured to be given this responsibility.

Proud to follow on the footsteps of @SushmaSwaraj ji